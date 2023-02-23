Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem...
Hatay ve çevre illerde de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 5,0 olarak belirlendi. AFAD, depremin derinliğini ise 9,76 kilometre olarak açıkladı.
Son dakika haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntının derinliği 9,76 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 18.53'te gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD: ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada "Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53'te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Saat 18.53'te gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD: ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada "Hatay ili Defne ilçesinde saat 18.53'te 5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
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