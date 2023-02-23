Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi hava durumu tahminleri, bölgedeki afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar için endişelenen milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Afet bölgesindeki 10 ilde hava nasıl olacak? İşte 23 Şubat Meteoroloji duyuruları ile deprem bölgesindeki illerin hava durumları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük ve haftalık tahminleri doğrultusunda Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve çevre illerde beklenen hava olayları açıklandı.
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 17 derece derece olacak.
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 2, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.
Malatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük -1, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 6, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 4, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında -1, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 7, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.
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