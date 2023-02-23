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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazanarak günü 5.086,20 puandan tamamladı.

Ekleme: 23.02.2023 - 18:58 Güncelleme: 23.02.2023 - 19:02 / Editör: Ozge Selin
Borsa günü yükselişle kapattı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 68,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 6,21 ile taş, toprak oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.

TCMB duyurusunda, 'Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir.' denildi.

Öte yandan, ABD'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, yüzde 2,9 olan beklentilerin altında kaldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, Fed yetkililerinin açıklamalarının yakında takip edildiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Japonya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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