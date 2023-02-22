ÖSYM açıkladı! Sınav ertelendi!

ÖSYM'nin internet sitesinden, '2023-YÖKDİL/1: Sınav Tarihi Değişikliği, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi' konulu duyuru yayımlandı.Buna göre, daha önce uygulanma tarihi 12 Mart olarak açıklanan 2023-YÖKDİL/1, 26 Mart'a ertelendi.Sınav için 24-27 Şubat tarihleri arasında geç başvurular alınacak.İsteyen adaylar, sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.