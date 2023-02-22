Burak Özçivit gelirini bağışladı

Daha önceden organize edilmiş bir etkinliğe katılmak için önceki gün Katar'a giden Burak Özçivit, buradan kazandığı parayla bağış yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu.Afet bölgesi için organize edilen yardım kampanyalarına katılan ünlü isimlerden biri de eşi Fahriye Evcen'le birlikte Burak Özçivit oldu.Afet bölgesi için tek yürek olan ünlülerden Burak Özçivit, önceki gün Katar'da bir organizasyona katıldı. Ünlü oyuncunun, davetten elde ettiği gelirin tamamını depremzedelere bağışladığı ortaya çıktı.15 Şubat Çarşamba akşamı televizyonlarda ortak yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ programına katılan oyuncu, geçtiğimiz günlerde de eşi Fahriye Evcen'le birlikte depremzedeler için YouTube'da canlı yayın yapıp, bağış toplamıştı.