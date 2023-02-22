Avrupa borsaları düşüşle açıldı!

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,39 azalarak 461,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 15.352 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 7.930 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 azalışla 7.280 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,68 gerileyerek 9.189 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 27.280 puanda bulunuyor.Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1,0650 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0660 seviyesinde bulunuyor.Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, bankanın bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde son dönemde ücretlerde görülen artışın normal olduğunu ve bu durumu sadece ücretlerin fiyatları yakalaması olarak nitelendirdiklerini ifade ederek, Avrupa'da enflasyon ve ücret artışı sarmalı görme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 8,7 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti.Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Ifo iş dünyası endeksinin öne çıktığını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına dair haber akışının da takip edileceğini bildirdi.