MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit düştü.Bakanlık, o haberi şu ifadelerle açıkladı.Kahraman silah arkadaşımız 21 Şubat 2023 tarihinde şehit olmuştur.Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.