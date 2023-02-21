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Depremde yıkılan binaya banka kredi vermemiş

Asrın depreminde Gaziantep'te yıkılan 12 katlı Emre Apartmanı'nın zemin katında bulunan kuruyemişçinin 2019 yılında dükkanın mülkiyetini satın almak için bir bankaya kredi başvurusunda bulununca yapılan ekspertiz incelemesinde binada bir kolonun kesildiğinin belirlenmesi üzerine kredi verilmediği ortaya çıktı.

Ekleme: 21.02.2023 - 17:17 Güncelleme: 21.02.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Depremde yıkılan binaya banka kredi vermemiş
Binada yaşamını yitirenler arasında yer alan bir ailenin yakınlarının avukatlığını üstlenen Gaziantep Barosu avukatlarından Aykut Başderici, binanın müteahhitlerinden Ali Emre ve Ahmet Yıldız'in nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığını anımsatarak, 'Göze çarpan husus bilirkişilerin ilk gözlemlerinde beton kalitesinin düşük olduğu, betonun içinde irili ufaklı olmaması gereken taşlara rastlanıldığı bilgileri yer almakta. Bu da binanın yıkılmasında müteahhitlerin sorumluluğunu arttırmış ve tutuklanmalarına sebep olmuştur' dedi.

Başderici dosyada yaptığı incelemede önemli bir hususun da binada kolon kesilmesi iddiası olduğunu belirterek, 'Yıkılan binanın altındaki bir kuruyemişçinin dükkanı satın almak amacıyla 2019 yılında bir bankaya kredi başvurusu yaptıktan sonra gelen ekspertizin kredi için uygunluk vermemesinin gerekçesidir. Ekspertiz raporunda bina 13-13 aksı ile 0-0 aksı kesişimindeki kolonun yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Buna ilaveten bazı kolonların ise ebatlarının değiştirildiği tutanak altına alınmıştır. Bu sebeplerle krediye uygun olmadığına ilişkin rapor tanzim edilmiştir. Bu bilginin 2019 yılında öğrenilmesine rağmen tedbir almayan kişilerin sorumluluklarını yargı kararlaştıracaktır. Bahsi gelen kolonun olmaması binanın kuruyemişçi yönüne doğru çökmesini de açıklar niteliktedir. Ayrıca binayı zemin kata kadar yapan ilk müteahhit projeye 200 metrekare olarak başladığını ikrar etmiştir. Ancak işi devrettikten sonra binanın projesinin 250 metrekareye çıkarıldığını öğrenmiştir. Zemini 200 metrekareye göre dizayn edilen bir yapının sonrasında metrekare artırılarak proje değişikliğine uğramasının da binanın yıkılmasındaki rolü düzenlenecek raporlarla sabit hale gelecektir' dedi.

Başderici, dosya kapsamında 2 tutuklu haricinde başka tutuklu bulunmadığını ancak birçok dükkan sahibi, ev sahibi ve diğer mesul kişilerle ilgili adli kontrol tedbirlerinin ise devam ettiğini kaydetti.
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