Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde ki deprem daha meydana geldi. “Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu gözükürken Adana ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre deprem bölgelerinde hava durumu belli oldu. Deprembölgesinde sıcakların bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Adana ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 3, en yüksek 12 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 8 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 11 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
DİĞER İLLERDE HAVA DURUMU
Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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