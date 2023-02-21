Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre deprem bölgelerinde hava durumu belli oldu. Deprembölgesinde sıcakların bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Adana ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 3, en yüksek 12 derece derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece derece olması bekleniyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 8 derece olması tahmin ediliyor.Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 11 derece olacağı tahmin ediliyor.Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.