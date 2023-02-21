  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,10 - 20,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul güne yatay seyirde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 5.150,24 puandan başladı.

Ekleme: 21.02.2023 - 12:15 Güncelleme: 21.02.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne yatay seyirde başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,31 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 5.150,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,32 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,92'yle taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 1,14'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından günü de yüzde 2,43 değer kazancıyla 5.148,93 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Devletle hizalanmayacağım
Akkuyu Nükleer'den ‘deprem’ açıklaması
Fox TV muhabiri vatandaşlar tarafından deprem bölgesinden kovuldu: İnsanlar ölmüş yapmayın ya
Asrın felaketinde 16'ncı gün: Can kaybı 41 bin 156'ya yükseldi
Hulusi Akar: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 20 bini geçti
12 kişiye mezar olmuştu: Önce kaçtı, sonra yakalanacağını anlayınca polise teslim oldu! Mühendisi bakın kim çıktı!
Lütfü Savaş'ın prens diye ağırladığı kişinin fenomen olduğu ortaya çıktı
Hatay depreminin boyutu 7 ülkeyi daha sarstı! Halk sokaklara döküldü, panik anları kamerada
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık
Bahçeli'den kara propagandaya sert tepki: Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir...
6'lı masadan aday açıklaması: Seçim tarihi netleşirse aday açıklanır
Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Ajanslar acil koduyla geçti! Hatay'daki deprem anı dünya manşetlerinde: Bir noktaya dikkat çektiler
Prof. Dr. Görür ve Sözbilir'den o il için kritik deprem uyarısı: Antakya fayı strese dayanamadı
CHP'li başkandan skandal! Herkes can, Lütfü Savaş mal derdinde
Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı...
Prof. Dr. Naci Görür: Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 11 gün önce katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu! Söyledikleri gerçek oldu...
Bakan Kirişci'den Hatay depremi sonrası açıklama! Barajları tehdit eden durum yok
Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Fay hattının geçtiği köy enkaza döndü

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Uzmanlardan Hatay uyarısı: Artçı değil denizin içinden geçen büyük bir hat kırıldı

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

Bursa ve Van'ın ardından Niğde'de de mercek bulutu görüldü!

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane

341 izolatör sayesinde 4 depreme dayandı: Kale gibi hastane