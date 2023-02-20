THY'nin Hatay'daki tahliye seferleri devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Hatay'ım. Deprem sonrasında Hatay Havalimanı pisti tekrar kontrol edildi. Pistte problem olmadığı teyit edildi. Akabinde uçağımız havalimanından emniyetli şekilde kalkışını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.THY'nin TK 4371 sefer sayılı ve 167 yolcusu bulunan uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.