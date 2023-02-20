Depremzedelerin tedavileri sürüyor

Türkiye 15 gün önce tarihinin en şiddetli depremlerinden birinin sarsıntısıyla uyandı.Yaşanan felakette son verilere göre 41'den fazla insanımız hayatını kaybederken 10 binlerce insanımız da yaralandı.Yaralılar deprem bölgesinden farklı illere tahliye edilidi.Enkaz altında kalarak yaralanan depremzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a da getirildi.Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.Bugüne kadar kente getirilen 9 bin 983 yaralıdan 8 bin 719'u taburcu edilirken 1264'ünün tedavisi sürüyor.