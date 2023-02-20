Deprem bölgesinde hava durumu

Artı Gerçek - Maraş merkezli iki depremin etkilediği iller bir yandan soğukla da mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.Depremin etkilediği illerde ise geceleri soğuk hava etkisi devam ediyor. En düşük sıcaklık eksi üç derece olarak öngörülüyor.ADANA °C, 17°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıADIYAMAN: 1°C, 11°CHATAY °C, 16°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıMARAŞ °C, 12°CParçalı ve az bulutluELAZIĞ -3°C, 6°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR -3°C, 12°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıANTEP °C, 14°CParçalı ve az bulutluURFA °C, 15°CAz bulutluOSMANİYE: 4°C, 17°C, az bulutluKİLİS: 3°C, 16°C, az bulutlu