Deprem bölgesinde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; Maraş depremlerinin etkilediği illerde en düşük sıcaklık eksi 3 derece. Diyarbakır’da ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Artı Gerçek - Maraş merkezli iki depremin etkilediği iller bir yandan soğukla da mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Şubat 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Depremin etkilediği illerde ise geceleri soğuk hava etkisi devam ediyor. En düşük sıcaklık eksi üç derece olarak öngörülüyor.
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ADIYAMAN: 1°C, 11°C
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARAŞ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 15°C
Az bulutlu
OSMANİYE: 4°C, 17°C, az bulutlu
KİLİS: 3°C, 16°C, az bulutlu
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