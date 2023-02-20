  • USD: 18,84 - 18,87
  • EURO: 20,04 - 20,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!

Deprem sonrası dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da gönüllü olarak valilik izni ile bölgeye gitti. Geçen hafta geri dönen Can, işten atıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
Ekleme: 20.02.2023 - 09:16 Güncelleme: 20.02.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
Asrın felaketini yaşayan ülkemizde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremde binlerce bina yıkıldı. On binlerce kişinin enkaz altında kalmasının ardından bölgeye ülkenin ve dünyanın her yerinden arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can'da buraya gönüllü olarak giden vatandaşlardan birisiydi. Can, valilik izni ile gittiği arama kurtarma çalışmalarından döndükten sonra hayatının şokunu yaşadı.

Gürkan Can iddiaya göre arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için işten atıldı. Depremin hemen ardından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için Valiliğe başvuru yaptı.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!

Daha önce AFAD'ın yapmış olduğu eğitimlerine katılarak Destek Afad gönüllüsü olan Can, afet zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki amirlerinden sözlü olarak izin aldı. Valiliğin de onaylamasının ardından Can, Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katıldı.

Malatya'da 6 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Gürkan Can, 13 Şubat Pazartesi günü Aydın'a döndü. Gürkan Can deprem bölgesinden döndüğü gün kendisine gelen bir SMS'le neye uğradığını şaşırdı.

Can, sabah saatlerinde gelen mesajla belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çalışan Gürkan Can'a gelen SMS'te 7 Şubat itibarıyla işine son verildiği yazıyordu. Enkaz altındaki canları kurtarmak için giden Can'a amirleri seni işte çıkarma sebebimiz farklı cevabını verdikleri öne sürüldü.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!

'FARKLI SEBEBİ VAR' DENİLDİ

Konuya ilgili konuşan Gürkan Can, 'Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazı- yordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi 'Sigortalı ayrılışınız iptal edilmiştir' diye.

Sonra tekrar bir mesaj geldi '48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır' diye' dedi. İşten çıkarılmasına ilişkin amirleriyle görüştüğünde ise şaşkına döndüğünü ifade eden Can 'Amirlerimle konuştum bana, 'Seni işten çıkarma sebebimiz farklı' şeklinde bir açıklama yaptılar' dedi.

Belediyenin kendisini işten çıkarmasına çok üzüldüğünü belirten Gürkan Can, 'Ben orada çok zor günler yaşadım. Enkaz altından yeri geldi canlı yeri geldi ölü insanları çıkardık. Artık rüyalarıma giriyorlar. Ama geldikten sonra işten çıkarıldığımı öğrenmek beni üzdü' şeklinde konuştu.

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Yanık: Bin 788 refakatsiz çocuğumuzun bin 225'ini ailesine teslim ettik
Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Ünlü ekonomist Robin Brooks grafikle açıkladı: Dünyada tek ihracat şampiyonu var, Türkiye!
Şarkıcı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında şoke eden dolandırıcılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD yönetimini bize güçlü bir destek veriyor
Kentsel dönüşüme karşı CHP'li vekilden yıkım yaşanan bölgeler için heykel teklifi
Asrın felaketinde 15'inci gün: Can kaybı 41 bin 20
CHP’li Lütfü Savaş'ın Hatay'da kentsel dönüşüme karşı miting düzenlediği ortaya çıktı
Türkiye tek yürek oldu: Deprem bölgelerine yardım yağdı
Başkan Erdoğan ile Bahçeli Hatay'a gidiyor! Depremzedelerle bir araya gelecekler
CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
İki ülke son dakika duyurdu: Sabah saatlerinde art arda balistik füze fırlattılar!
Bakan Akar'dan 'Asker kışladan geç çıkarıldı' iddiasına sert tepki
CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi! Riskli yapıları görmezden gelmişler...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama... '3-4 katı geçmeyecek'
Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da 'Evim Yuvam Olsun' dedi
Bakanlık duyurdu! Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi
Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Türkiye'de deprem riski: MTA diri fay hattı haritasını açıkladı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

11 ili vuran depremin yıkım gücünü açıkladı: Dünyada çok az görülen bir durum

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Hatay’da enkazdan çıkan avukat Ece’den acı haber: Son bakışı ve sözleri yürek parçaladı!

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Depremin enkazı böyle taşınıyor: Dron ile havadan görüntülendi

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler

Japon mühendis tek tek açıkladı: Olası İstanbul depreminde en dayanıklı ilçeler