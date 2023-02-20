Blinken'ı Beştepe'de kabul etti

Türkiye'ye tarihi deprem felaketinden sonra üst düzey ziyaretler dedam ediyor.Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Türkiye'ye geldi.Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile resmi görüşmeler öncesinde dün deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.Deprem bölgesinde havadan incelemeMevlüt Çavuşoğlu, Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Dayanışma ziyareti için Türkiye'ye gelen ABD'li mevkidaşım Blinken ile yarınki resmi görüşmemiz öncesi deprem bölgelerinde incelemelerde bulunduk' dedi.ABD'nin Adana'daki İncirlik üssünde de incelemelerde bulunan Blinken burada yaptığı açıklamada 'BM acil ve önemli bir kampanya gösterdi. Sizin de dediğiniz gibi 1 milyar dolar. ABD 185 milyon dolarlık yardım sağlıyor. Ancak eğer daha fazla ihtiyaç olursa dahası yapabiliriz. Diğer ülkeler de gücünü arttırıyor ancak bu yardımın fonlanması acil olan. Ve diğerlerini cesaretlendireceğiz . Ancak dediğim gibi sadece bugün 100 milyon dolarlık bir yardımı daha duyuruyoruz.' dedi.Beştepe'de resmi buluşmaİkili bugün resmi olarak bir araya geldi.İki mevkidaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Blinken'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.