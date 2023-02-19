Hatay sahiline çadır kent kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 gün geçti.Tüm milletlerin tek yürek olduğu depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.Yıkıcı deprem enkaza dönüştürdüğü 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti.Binlerce vatnadaş enkaza dönen kentleri terk ederek tahliye edildi.Bunun yanı sıra kentleri terk etmek istemeyen vatandaşlar için yaşam mücadelesi devam ediyor.AFAD ekipleri vatandaşlar için gece gündüz çalışmlarını sürdürüyor.Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadır kentte hayatlarına devam etmeye çalışıyor.Depremzedelere 3 öğün yemek ve temel yaşam malzemelerinin de tedarik edildiği çadır kentte, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapılıyor.