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Deprem bölgesinde hava durumu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 14. gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesi hava durumu, afetzedeler ve depremden etkilenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü deprem bölgesi hava durumu raporu yayımladı. Buna göre, sıcaklık 6 ila 17 derece arasında değişecek. Havanın da çoğunlukla az bulutlu olması bekleniyor. İşte afet bölgesindeki illerin hava durumları.

Ekleme: 19.02.2023 - 13:31 Güncelleme: 19.02.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen hava olayları açıklandı.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, en düşük 2, en yüksek 11 derece derece olacak.

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 15 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 0, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Elazığ'da bugün hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 6 derece olacak.
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