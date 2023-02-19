Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da beklenen hava olayları açıklandı.Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, en düşük 2, en yüksek 11 derece derece olacak.Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 15 derece derece olması bekleniyor.Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 0, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 11 derece olması tahmin ediliyor.Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.Elazığ'da bugün hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 6 derece olacak.