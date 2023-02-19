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Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

Deprem bölgesinde atılacak adımlarla ilgili kurmaylarına bilgi veren Başkan Erdoğan, "Öncelikli hedef konteyner kentleri tamamlamak. Ardından kalıcı konutları yapacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok" dedi

Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok
Ekleme: 19.02.2023 - 09:47 Güncelleme: 19.02.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı AK Parti MYK toplantısında 11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Deprem bölgesinde yaraları sarmak ve hayatın normale dönmesi için gereken adımların hızla atılacağını söyleyen Erdoğan, önceliğin konteyner kentleri tamamlamak olduğunu, ardından da kalıcı konutları yapacaklarını kaydetti.

Toplantıda partisinin kurmaylarına depremin yaralarını sarmak için önümüzdeki günlerde atacakları adımlarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, milletvekilleri ve parti teşkilatına 'Bölgeye gidin' talimatında bulundu. Erdoğan'ın toplantıda verdiği mesajlardan bazıları şöyle:

EN BÜYÜK FELAKET
Ülkemiz, tarihindeki en büyük felaketi yaşıyor. Bu, dünyanın da en büyük felaketlerinden biri.

YARALAR HIZLA SARILACAK
Ama biz hızlıca yaraları saracağız. Bir an önce normalleşme için her türlü tedbiri alacağız. Vatandaşımızın bu süreçte sorun ve sıkıntı yaşamasının önüne geçmeye çalışacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok.

ÖNCELİK KONTEYNER KENTLER
Şu anda öncelikli hedefimiz konteyner kentleri tamamlamak. Hemen ardından kalıcı konutları yapacağız. Yüz binlerce yeni konut üreteceğiz.

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Bu süreçte vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Elimiz her daim üstlerinde olacak. Dertleriyle dertleneceğiz.

DEPREMDEN ÖNEMLİ KONUMUZ YOK
Bizim bu süreçte depremden daha önemli ve öncelikli bir işimiz olmayacak. Deprem bölgesine odaklanacağız, adımlarımızı hızlıca atacağız.

BÖLGEYE GİDİN, SORUNLARI ÇÖZÜN
Siz de sürekli 11 ilde vatandaşa destek olacak şekilde ziyaretleri sürdürün. Boş bırakmayın oraları. Gerekirse tek tek herkesi dinleyin, aksayan bir şey mi var, kimin ne sorunu var. Çözüme yönelik adımlar atın.

'BİZİM GÜNDEMİMİZ SEÇİM DEĞİL DEPREM'
Başkan Erdoğan, MYK toplantısında muhalefet partilerinin yaşanan deprem felaketine rağmen seçimle ilgili tartışma başlatmasını da eleştirdi. Erdoğan'ın bu konuda, 'Seçimlerle ilgili konuşmak şu anda çok erken.

Muhalefet tutturmuş seçim diye ama bunu konuşmanın sırası ve yeri değil. Bizim şu anda tek gündemimiz deprem olacak. Hızlı bir şekilde toparlanmak için bütün enerjimizi bu konuya vereceğiz. Önceliğimiz yaraları sarmak olacak' dediği ifade edildi.
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