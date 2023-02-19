ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde tüm Türkiye'nin yüreği yandı.Depremzedeler için yurdun dört bir yanından ve yurt dışından yardımlar toplandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye destek sağlayan ülkelerden biri de ABD oldu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremler sonucu yıkıma uğrayan bölgeleri ziyaret etmek için bugün Türkiye'ye geldi.Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.Blinken, resmi ziyareti kapsamında ABD'nin depremin yaralarını sarmak için Türkiye'ye nasıl daha fazla destek olabileceğini ele alacak.Depremden bu yana ABD arama kurtarma ekibi, tıbbi malzeme, beton kırma aleti ve temel ihtiyaç malzemeleri içeren yardımlar gönderdi. Ayrıca depremden etkilenen komşu ülke Suriye'yi de kapsayan 85 milyon dolarlık bir yardım fonu oluşturdu.ABD Dışişleri Bakanı, yarın ise başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.