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'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ameliyat

Muğla'dan yaraları sarmak için deprem bölgesine giden gönüllü sağlık çalışanlarının hastaneye dönüştürdüğü çıkarma gemisi 'TGC Bayraktar'da, 3 bin 100 kişiye bakılıp, 20 ameliyat yapıldığı, 15 kişiye de yoğun bakım hizmeti verildiği belirtildi.

Ekleme: 18.02.2023 - 14:33 Güncelleme: 18.02.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ameliyat
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye dönüştürülen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar'da, demirlendiği Hatay'daki MMK Metalurji Limanı Limanı'nda hasta ve yaralılara hizmet veriliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 20 gönüllü öğretim üyesi ile 60 gönüllü sağlık personelinin yer aldığı 'TCG Bayraktar' gemisinde, 70 yataklı acil servis, 10 yataklı yoğun bakım ile 1 ameliyathane bulunuyor. 700 bin nüfuslu bölgede hizmet verilen 'TCG Bayraktar' gemisinde şimdiye kadar 3 bin 100 kişiye bakıldı, 20 ameliyat yapılırken, 15 kişiye yoğun bakım hizmeti verildi. 'TCG Bayraktar'a kontrol amaçlı gelen kadın hastanın doğum sürecinin başladığı belirlenerek, doğumun da başarılı gerçekleştirildiği belirtildi.

'TCG Bayraktar' Başhekimi MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ethem Acar, '7 Şubat'ta 'TCG Bayraktar' gemisi ile Marmaris'ten Hatay'a doğru yola çıktık. 24 saat süren bir yolculuktan sonra konaklayacağımız limana geldik. Bulunduğumuz bölgede depremden etkilenmiş çok sayıda insan var. Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren insanların sağlık ihtiyacı vardı. Evlerinde kalamıyorlardı, çoğu dışarıda kalıyordu. Bu bakımdan biz hem tıbbi tedavilerini gerçekleştirdik hem de başka ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştık. Onlara devletin şefkatli ellerini uzatmaya çalıştık. Hep birlikte özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yorgun olmakla birlikte huzurluyuz, vazifemizi yaptığımızı düşünüyoruz' dedi.
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