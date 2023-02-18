Muğla'da deniz 50 metre çekildi!

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz, bazı bölgelerde yaklaşık 50 metre çekildi. Çekilen denizin üzerinde adacıklar oluştu, iskeleler karada kaldı.Ocak-Nisan ayları ve Eylül-Kasım aylarında mevsimsel değişiklik nedeniyle yaşanan deniz suyu çekilmesinde çekilen deniz suyu aynı gün tekrar eski haline geliyordu.Akyaka'da bir hafta önce 15 metreye ulaşan deniz suyu çekilmesi, zaman zaman su seviyesi eski haline alırken, bugün deniz suyu çekilmesinin 50 metreye ulaştığı ve halen çekilmenin devam ettiği görüldü.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik “Denizlerimizdeki seviye değişimleri, gel-git hareketleri, rüzgar basınç değişiklikleri deprem sonrası oluşan tsunami etkilere bağlı olarak değişmektedir.Ancak genel itibari ile gel-git hareketleridir. Haftalık, aylık ve yıllık değişebilmektedir. Gezegenlerin, ayın ve dünyanın konumuna bağlı olarak bu etkiler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az olabilmektedir.' dedi.Özçelik konuşmasının devamında, 'Tsunami gibi etkiler depremden hemen sonra veya saatler içerisinde uzak kıyalarda etkisini göstermektedir.Bu nedenle şu an için depremden kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olmaz. Diğer taraftan gezegenler aynı denizleri çektiği gibi kıtaları da etkilemektedir. Özellikle dolunay dönemlerinde gezegenlerin etkilerinin bütünleşik olarak daha az olduğu dönemlerdir. Ancak literatürde büyük çaplı depremler gel-git hareketlerinden ya da gezegenler arası etkilerine yönelik ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.