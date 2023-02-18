Avusturya: Türkiye'yle dayanışma içindeyiz

Avusturya, bu ayın başlarında meydana gelen ölümcül depremlerin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.Açıklama, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'den geldi:'Kalbimiz acı çeken, sevdiklerini kaybeden tüm ailelerle birlikte. Bu bir felaket. İhtiyaç duyulan bir şey var, o da tam dayanışma. Türk halkı bize, dayanışmamıza güvenebilir.'Schallenberg, Avusturya'nın 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini ve depremzedelere insani yardımda bulunduğunu kaydetti.Avusturyalı üst düzey diplomat, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının pazartesi günü Brüksel'de düzenlenecek toplantıda Türkiye'ye verilecek desteğin devamını görüşeceklerini söyledi ve ekledi:'Bunun Türkiye için, Suriye halkı için, Türkiye halkı için gerçek bir felaket olduğunun hepimiz farkında olduğumuza inanıyorum. Komşular olarak dayanışmamızı göstermenin ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin şimdi biz Avrupalılara düştüğüne inanıyorum.'