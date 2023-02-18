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Afet bölgesinde ilk temel atıldı

Gaziantep Nurdağı’nda yaşanan deprem felaketinin yaralarını ilk günden beri sarmaya devam eden Zeytinburnu Belediyesi, ilçeyi eski günlerine kavuşturmak için kolları sıvadı. İlk etapta bölgede kalıcı olacak aşevi ve çocuk parkının temellerini atan Zeytinburnu Belediyesi, ilerleyen günlerde belediye ek hizmet binası, yatakhane ve afet koordinasyon merkezinin de inşasına başlayacak.

Ekleme: 18.02.2023 - 19:48 Güncelleme: 18.02.2023 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
Afet bölgesinde ilk temel atıldı
Deprem felaketinin hemen ardından arama, kurtarma ve yardım çalışmaları için Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yardıma koşan Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi, şimdi de depremzedeler için kalıcı olacak aşevi ve çocuk parkı inşası için kolları sıvadı. Aşevi ve çocuk parkının temellerini atan ekipler, burayı 10 gün içinde tamamladıktan hemen sonra, belediye hizmet binası, yatakhane ve afet koordinasyon merkezinin yapımına başlayacak. Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilecek olan aşevi, günlük 10 bin depremzedeye sıcak yemek servisi yapacak.

"NURDAĞI'NI BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Nurdağı'na bir ziyarette bulunan ve ekiplerin çalışmasını yerinde takip eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bölgedeki köylere yardım dağıtımına devam ettiklerini, aynı zamanda Zeytinburnu'ndan gönderilen araç ve personel desteğiyle sokak temizliği, atık su kanallarının oluşturulması, çöplerin toplanması gibi hizmetleri sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "Gaziantep Nurdağı'ndaki ekibimiz nerede eksik varsa oraya koşuyor. Bir yandan da kalıcı, sağlıklı bir yardım organizasyonu oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

"AFET KOORDİNASYON MERKEZİ, BELEDİYE BİNASI VE YATAKHANE İNŞA EDECEĞİZ"

Temelleri atılan aşevi ve çocuk oyun parkı ile ilgili de konuşan Başkan Arısoy, Nurdağı'nın eski günlerine kavuşması için Zeytinburnu Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Arısoy, "Aşevi ve çocuk oyun parkını tamamladıktan hemen sonra, Nurdağı'mıza bir afet koordinasyon merkezi, belediye ek hizmet binası ve depremzedelerimiz için yatakhane inşa edeceğiz. Hepsi kısa süre içinde tamamlanacak. Nurdağı'nı hep birlikte eski günlerine döndüreceğiz. Bu güzel kardeşlerimizi, büyüklerimizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

Afet bölgesinde ilk temel atıldı
Afet bölgesinde ilk temel atıldı

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