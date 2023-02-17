Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun…' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. ayetinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.