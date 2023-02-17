Artçı sarsıntılar sürüyor

Deprem bölgesi farklı büyüklüklerde artçı depremlerle sarsılmaya devam Bölgede, 6 Şubat'tan bu yana 2 ve üzeri büyüklükte yaklaşık 4 bin artçı sarsıntı meydana geldi.Uzmanlar, artçıların bir süre daha sürebileceğini açıklamıştı. Depremin 11. gününde de depremler etkisini sürdürdü.İşte depremin 11. gecesinde en çok hissedilen artçıları...HatayHatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi.Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin ardından herhangi bir ihbar almadıklarını belirterek, 'Hasarlı binalar da dahil herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimizin sahada taramaları devam ediyor' dedi.MalatyaMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 2.53'te 4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı oldu.Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.ElazığElazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 3.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.KahramanmaraşYıkıma sebep olan depremin merkez üssü Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.