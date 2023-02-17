AFAD duyurdu! Malatya'da deprem...
AFAD'dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ve Pazarcık ilçeleri ile Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aralıklarla 4 ve üzeri büyüklüğünde 4 deprem kaydedildi.
Bugün akşam saatlerinde, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.5 ve 4 olmak üzere iki deprem ile Pazarcık ilçesinde yine 4 büyüklüğünde olan toplam 3 deprem kaydedilmişti.
Afet bölgesinde peş peşe meydana gelen 4 ve üzeri büyüklüklerdeki depremler, paniğe neden oldu.
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