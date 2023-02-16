Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.11 gün önce yaşanan felaketten sonra büyük bir dayanışma ile yaralar sarılıyor.Dünya da bu felaket karşısında sessiz kalmadı.Birçok ülke kurtarma ve insani yardımlarla Türkiye'nin yardımına koştu.Bu kapsamda dayanışma ziyaretleri de sürüyor.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma için Türkiye'ye geldi.Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.