Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından gelen verilere göre, saatler 14:24 'ü gösterdiğinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Hatay depremi detayları için arama motorlarına yöneldi.