Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi: Hatay Yayladağı'nda 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından gelen verilere göre, saatler 14:24 'ü gösterdiğinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.
Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Hatay depremi detayları için arama motorlarına yöneldi.
Derinliği 14.8 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi.
Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Hatay depremi detayları için arama motorlarına yöneldi.
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