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Bakan Çavuşoğlu'ndan deprem mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. " açıklamasında bulundu.

Ekleme: 16.02.2023 - 10:41 Güncelleme: 16.02.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan deprem mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Tinoco ile Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Basın açıklaması öncesi iki ülke arasında protokol işbirliğine ilişkin mutabakat imzalandı.

“101 ÜLKEYE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin ardından Türkiye'ye gelen ekipler hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Deprem felaketinden sonra Kosta Rika'dan çok sayıda taziye ve destek mesajı aldık. Kendilerine ve Kosta Rika devletine ve halkı verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen birçok iş birliği fırsatı mevcut. İkili ticaret hacmimiz artıyor. Bu zor süreçte her gün uluslararası toplumun bize verdiği destek için teşekkürlerimizi yineliyoruz. Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236. Ekip gönderen tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Böylesine bir zamanda bizimle beraber olduğu için değerli mevkidaşıma da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan deprem felaketiyle ilgili başsağlığı dileyen Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Tinoco, “Beni bu zor durumda kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkenin Güneydoğusunda olan bu deprem çok büyük felaketti. Halkın acısını da paylaştığımızı bildirmek istiyorum. Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlanacak bunun içinde tebrik etmek istiyorum. Sizi Kosta Rika'ya davet ediyorum. Bu vesileyle ticari anlamdaki ilişkilerimizde nasıl geliştirebileceğimizi ele alabiliriz. Yine aynı zamanda Eğitim Bakanlığımız yükseköğrenim konusundaki işbirliğinin taslağını hazırlamaya başladı. Öğrenciler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin sunmakta olduğu burs imkanları için teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha Türk halkına başsağlığı dilemek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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