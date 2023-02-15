Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvurularının başladığını duyurdu.ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, YDS, 9 Nisan'da düzenlenecek. Başvurular, 27 Şubat'a kadar sürecek.Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.