Bakan Çavuşoğlu: Bunlar çirkin iftiralar!

Bakan Çavuşoğlu: 12 ülke arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için eşya alındı diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar.Bazı arama kurtarma ekipleri ile ilgili iftiralar atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız ve sosyal medya kullanıcılarımız. Bundan ne elde ediyorlar bilmiyorum ama bu ülkelere ayıp ediyoruz.