Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak.Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapma kararı aldı.Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana gelecek.Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak.Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.