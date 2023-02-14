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Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile bir basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan 2 bakan Kahramanmaraş'ta yaşanan felaket ve iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Ekleme: 14.02.2023 - 13:09 Güncelleme: 14.02.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla görüştü
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası Türkiye'ye dünyadan yardım yağdı. Bu kapsamda Yunanistan'la beraber ilk yardımı gönderen ülkelerden olan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu söz konusu toplantıda şöyle konuştu:

'İlk defa bir araya geldik. İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi. Üst düzey çabaya girildi. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde istişarelerimiz sürecek.'

Açıklamalarının devamında deprem sonrasında yaşanan dayanışmaya parmak basan Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili konuştu. Yapılan insani yardım ve destek mesajlarının iki ülkenin ilişkilerini farklı bir noktaya taşıdığını belirten Bakan Çavuşoğlu, 'Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık' dedi.

FİLİSTİN KONUSU

Filistin meselesinde yaşanan tırmanmanın sona ermesine yönelik beklentilerini de değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve iki devletli çözüm çabalarına zarar verecek adımlardan kaçınılmasının önemini vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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