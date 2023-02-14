Cam binanın tek bir camı bile kırılmadı
Depremde yıkımın en büyük olduğu kentlerden biri de Adıyaman'dı. Çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Ancak depremde ayakta kalan yapılar da var. Onlardan biri 6 ay önce hizmete açılan Kommagene Kültür Merkezi. Yıkımın tam ortasında olan cam giydirmeli bina sapasağlam ayakta..
Tamamı camdan oluşan 4 katlı yapının zemininde hologramlarla Kommmagene Krallığı canlandırıldı.
Orta katıysa kalıcı seri alanı, iki katı da kütüphaneden oluşuyor.
Dışında hiç bir zararın olmadığı binanın içinde sadece sıva çatlakları bulunuyor.
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