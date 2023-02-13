Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi

Ankara'dan Sinop'a giden N.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesi Çetmi köyü mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle güvenlik önlemi alınırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.