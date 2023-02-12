THY tahliye rakamlarını paylaştı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve yetkili makamlarla işbirliği içerisinde deprem bölgelerine insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ile afetzede vatandaşların bölgeden tahliyesi için uçuş operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.Tahliye ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevki için yapılan seferler ve taşınan afetzedelerin sayısı aktarılan açıklamada, 'Afetin yaşandığı günden bugüne (6-11 Şubat) toplam 1595 intikal seferi ile 78 bin 33 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını, 790 sefer ile de 139 bin 438 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağladık.' ifadeleri kullanıldı.'Bugün bölgeye yapacağımız 136 sefer ile arama kurtarma ekiplerinin (tahmini 24 bin 277 yolcu) sevkine devam ediyor olacağız. Yine planladığımız 144 sefer ile de 24 bin 610 yolcumuzun bölgeden tahliyesini öngörüyoruz. Kargo operasyonumuz da hız kesmeden devam ediyor. Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 6 bin 316 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 1693 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Gün içerisinde 18 yurt içi, 9 yurt dışı toplam 27 kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır.'THY, yardımın İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı desteği ve İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda toplandığı belirtildi.Acil ihtiyaç listesindeki olağanüstü kış şartlarına dayanıklı 300 çadır, jeneratör, uyku tulumu, ısıtıcı ve termal battaniyeden oluşan 67,3 ton yardım malzemesi THY'nin TK6333 seferi ile İstanbul Havalimanı'na getirildi.THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki kargo merkezinde toplanan insani yardımlar, AFAD koordinesinde deprem bölgesine sevk ediliyor.Tahliye ve kargo uçuşlarının yanı sıra şirket içi yardım kampanyaları başlayan THY, Deprem bölgesine bir yıl içinde tamamlanması planlanan 1000 konut yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 'Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, 1000 konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun' demişti.