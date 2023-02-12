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Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

BaBala TV Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımlarda depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Ekleme: 12.02.2023 - 18:42 Güncelleme: 12.02.2023 - 18:59 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Babala TV tarafından ortaya atılan 'Yarseli Barajı patladı” iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı.

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız “Yarseli Barajı patladı” iddiası için ise 'olabilir' ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda “BaBala TV” isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak “BaBala TV” isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK.nun 217/A maddesi kapsamında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir.'
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