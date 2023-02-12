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Hatay Havalimanı uçuşa hazır!

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Hatay Havalimanı'nı rekor sürede uçuşa hazır hale getirdi.

Ekleme: 12.02.2023 - 14:49 Güncelleme: 12.02.2023 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Hatay Havalimanı uçuşa hazır!Depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanının pisti, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından rekor sürede onarıldı. Hatay Havalimanında bugün uçuşların başlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), Hatay Havalimanı pistini onarmak için çalışmalara başladı. Pist rekor sürede onarılarak, Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) uçağı kısa süre sonra piste iniş yaparak son testleri gerçekleştirecek. Havalimanı son testlerin ardından bugün yeniden uçuşlara açılacak.
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