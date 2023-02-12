Hatay'da mucize: Hamza bebek 140. saatte kurtarıldı

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da bir mucize daha yaşandı. 7 aylık Hamza bebek enkaz altından 140 saat sonra kurtarıldı.

Tüm yurt Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremin acısını yaşıyor.Depremin 6. gününde de mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada 7 aylık Hamza bebek, deprem sonrası ailesiyle birlikte binanın enkazı altında kaldı.Hamza bebek, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kocaeli itfaiyesi arama kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından depremden 140 saat sonra kurtarıldı.Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Hamza bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, 7 aylık Hamza bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği kurtaran ekiplerin ağladığı görüldü.