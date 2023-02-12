Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Asrın felaketinde depremden etkilenen 10 kentte beklenen hava durumu raporu açıklandı. Buna göre bugün, depremin vurduğu bölgede sıcaklıklar eksi 9 ile 14 derece arasında değişecek. Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.