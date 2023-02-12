Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?
Asrın felaketinde depremden etkilenen 10 kentte beklenen hava durumu raporu açıklandı. Buna göre bugün, depremin vurduğu bölgede sıcaklıklar eksi 9 ile 14 derece arasında değişecek. Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde depremin vurduğu 10 ilde bugün beklenen hava durumu tahminleri açıklandı.
Buna göre bugün bölgede az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise eksi 9 derece ile 14 derece arasında değişecek.
İşte beklenen sıcaklıklar;
Malatya -9/-1
Kahramanmaraş -2/8
Adıyaman -3/7
Gaziantep -3/8
Adana 2/14
Osmaniye 0/13
Hatay 1/12
Kilis 0/9
Şanlıurfa 0/9
Diyarbakır -5/7
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