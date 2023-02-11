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Beyaz Gazete
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"Yaraları tek yürek olarak saracağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depremin yaralarının tek yürek olarak sarılacağını vurgulayarak, "Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ekleme: 11.02.2023 - 19:29 Güncelleme: 11.02.2023 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
'Yaraları tek yürek olarak saracağız'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'la Diyarbakır ve Şanlıurfa'da depremden zarar gören vatandaşları ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Depremzede vatandaşların acılarına ortak olduklarını aktaran Emine Erdoğan, 'İnanıyorum ki, yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Yardım çalışmalarında cansiparane bir şekilde emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

'Yaraları tek yürek olarak saracağız'
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