Mehmetçik'ler yürek ısıtıyor
Asrın deprem felaketinde yerle bir olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsal bölgelerinde yaşanan depremzedelere gıda ve insani ihtiyaç maddeleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ulaştırılıyor. Köy köy, mezra mezra ulaşmadık yer bırakmayan Mehmetçiğin depremzedelerle buluşma anları ise yürek ısıtıyor.
14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığına 1'inci Doğal Afet Yardım Birliği Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kırsal mahallelerde battaniye, giyim ve gıda malzemeleri dağıtımına devam ediyor. Yardım kolilerini teslim alan vatandaşların askere sarılıp teşekkür ettiği anların görüntüleri ise yürek ısıtıyor.
İslahiye'nin ulaşım sorunu yaşanılan dağlık alandaki köylerine askeri helikopterlerle havadan, ova köylerine ise askeri araçlarla karadan yardım ulaştırılıyor.
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