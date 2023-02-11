Mehmetçik'ler yürek ısıtıyor

Asrın deprem felaketinde yerle bir olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsal bölgelerinde yaşanan depremzedelere gıda ve insani ihtiyaç maddeleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ulaştırılıyor. Köy köy, mezra mezra ulaşmadık yer bırakmayan Mehmetçiğin depremzedelerle buluşma anları ise yürek ısıtıyor.