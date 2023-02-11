Can Ataklı'dan Başkan Erdoğan'a skandal sözler! "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ya darbe ya da çok büyük kayıpların olacağı büyük bir deprem olması lazım"
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığını yeniden gözler önüne serdi. Ataklı, paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlarımıza yönelik akılalmaz ifadeler kullandı.
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığını yeniden gözler önüne serdi. Ataklı, paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşlarımıza yönelik akılalmaz ifadeler kullandı.
'ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN DARBE LAZIM'
Gazeteci Can Ataklı, paylaştığı videoda Başkan Erdoğan ve vatandaşları hedef aldı. Ataklı, 'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ya darbe ya da çok büyük kayıpların olacağı büyük bir deprem olması lazım' dedi.
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