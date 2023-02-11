Can Ataklı'dan Başkan Erdoğan'a skandal sözler!

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığını yeniden gözler önüne serdi. Ataklı, paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşlarımıza yönelik akılalmaz ifadeler kullandı.Gazeteci Can Ataklı, paylaştığı videoda Başkan Erdoğan ve vatandaşları hedef aldı. Ataklı, 'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ya darbe ya da çok büyük kayıpların olacağı büyük bir deprem olması lazım' dedi.