Kahramanmaraş'ta yan devrilen binada çizik dahi oluşmadı

7.7 büyüklüğündeki depreme ne kadar sağlam olsa da dayanamayan bina, yan yattı. Binanın camlarının bile kırılmaması dikkat çekti.

Türkiye, büyük felaketin izlerini silmeye çalışıyor.Kahramanmaraş merkezli art arda depremler, koca bir bölgeyi yerle bir etti.Depremin merkez üssünden gelen bir görüntü ise şaşkınlığa neden oldu.Yan yattı, camları kırılmadıAfet bölgelerindeki çoğu bina yerle bir olurken, bir binanın camlarının dahi kırılmadığı ancak yan yattığı görüldü.Fay hattının yüzeyleri doğu-batı yönünde hareket ettirdiği noktaya yakın olan binaların, ne kadar sağlam olsalar da deprem şiddetine dayanamadığı görülüyor.Söz konusu binanın görüntüsü, kısa sürede en çok tıklanan videolar arasına girdi.