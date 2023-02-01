Kuzey Irak'taki TSK üssüne roketli saldırı

Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı.Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.