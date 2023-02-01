Kuzey Irak'taki TSK üssüne roketli saldırı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Başika üssüne roketli saldırı yapıldı. Roketler üsse isabet etmedi.
Irak'ın kuzeyinde, Musul yakınlarındaki Türk Silah Kuvvetleri'nin Başika Üssü'ne roketli saldırı yapıldı.
Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.
Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.
Türk yetkilileri taciz atışlarının üs bölgesine isabet etmediğini bildirdi.
Üs bölgesinin çevresine düşen roketler, herhangi bir hasar ya da zayiata yol açmadı.
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