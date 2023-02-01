İstanbul beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimleri başta olmak üzere tamamında kar yağışı aralıklarla etkili oldu.Anadolu yakasının yüksek kesimlerinden Çamlıca Tepesi ve çevresi de kar yağışı sonrası beyaza büründü.Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da güzel kareler oluştu.