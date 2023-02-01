'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimleri bugün başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine bugün başlanacağını açıkladı.
Kurum açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
'İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun.'
Kurum açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:
'İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun.'
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