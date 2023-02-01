'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimi bugün başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'İlk Evim Arsa' projesinde kura çekimine bugün başlanacağını açıkladı.Kurum açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:'İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye başlıyoruz. Hayırlı olsun.'