Fed faiz kararı belli oldu!

Fed faiz kararı son dakika haberleri... Fed politika faizini 25 baz puan artırdı. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı yanında faiz karar metni ekonomistlerin radarında yer alıyor. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller verecek. Verilecek sinyaller altın fiyatları ve dolar endeksi başta olmak üzere piyasalarda yönü tayin edecek.ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.Şubat 2023 Fed toplantısı dün başladı. Günün en çok merak edilen konusu 'Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta, belli oldu mu' sorusu oldu. Fed faiz kararı saat 22:00'de açıklandı. Fed toplantısı ve faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell kameralar karşısına geçerek gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak.DOLAR KURU FED FAİZ KARARI ÖNCESİ SAKİN POZİSYONUNU KORUDUKur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle dolar kuru için oynaklık büyük oranda azaldı. Şubat 2023 Fed faiz kararı öncesi güne 18,81 düzeyinde giriş yapan dolar/TL, gün için en düşük 18,77 TL en yüksek 18,94 TL seviyesine gördü.FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI VE DOLAR KURU NE KADARDI?Piyasalarda tüm gözler Fed faiz kararı için ABD'ye döndü. Şubat 2023 Fed toplantısı öncesi altın fiyatları yükseliş trendine ara vererek ons öncülüğünde baskı altında seyir izledi.Ons altın yeni haftada 1920-1930 dolar düzeyinde dar bant hareketi sergiliyor.Gram altın geçtiğimiz hafta ons rüzgarının etkisiyle 1178 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.Bu seviyenin ardından Şubat ayı Fed toplantısı yaklaştıkça altın gram fiyatı bir miktar gevşedi ve 1150-1160 TL düzeyine gevşedi. Gram altın gün içi en küçük 1163 TL seviyesini görürken, en yüksek ise 1171 TL'yi test etti.Piyasalarda beklentiler fiyatlandığından faiz kararından daha çok Powell'ın vereceği mesajlar büyük önem taşıyor.FED KADEME KADEME FAİZ ARTIRIMLARINI YAVAŞLATIYORGeçtiğimiz Aralık ayında ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 50 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 4,25-4,50 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz, Eylül ve Kasım ayı toplantısında ise faizi 75 baz puan artırdı.FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLDU?Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıkladığı para politikası kararlarına çevrilirken, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi risk iştahını destekliyor.Karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.YAVAŞLAYAN ENFLASYON FED KARARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAKABD'de enflasyonun yavaşlaması Fed'in faiz kararı verirken elini rahatlatan bir etmen olarak dikkat çekiyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerde enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretlerin çoğaldığını kaydederek, bankanın enflasyondaki seyri analiz etmekte kullandığı istihdam maliyeti endeksinin, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttığını bildirdi.Analistler, piyasalarda ABD'deki 'yumuşak iniş' senaryosunun hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, Fed'in para politikası kararları öncesinde ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 120 baz puanda seyrettiğini hatırlattı.