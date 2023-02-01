Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ve çatışma bölgelerinde yer aldıklarını tespit ettiği 14 yabancı terörist savaşçıyı gözaltına aldı.

Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları bilgileri elde edilen toplam 17 yabancı uyruklu şüpheli tespit etti.14 YTS GÖZALTINA ALINDIGüvenlik birimleri çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edilmeleri planlanıyor.