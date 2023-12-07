Yeni yaşına özel paylaşım

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'da rol aldığı Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi ses getiren filmlerle hafızalarda yer edindi. Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle de konuşulmaya devam ediyor.Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yerini alan Bubikoğlu, yeni yaşına girdi. 69'uncu yaşını kutlayan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.Kendisine pasta sürprizi yapışan Bubikoğlu, büyük mutluluk yaşadı. Pastayı üflediği anları yayınlayan usta oyuncu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.