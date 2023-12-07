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Yeni yaşına özel paylaşım

Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında yerini alan Gülşen Bubikoğlu 69 yaşına girdi. Arkadaşının kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından yayınlayan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yeni yaşını kutladı.

Ekleme: 7.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Yeni yaşına özel paylaşım
Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'da rol aldığı Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi ses getiren filmlerle hafızalarda yer edindi. Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle de konuşulmaya devam ediyor.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN 69'NCU YAŞINA ÖZEL PAYLAŞIM

Yeşilçam'ın en dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yerini alan Bubikoğlu, yeni yaşına girdi. 69'uncu yaşını kutlayan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, arkadaşlarının kendisine yaptığı sürprizi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Yeni yaşına özel paylaşım

Kendisine pasta sürprizi yapışan Bubikoğlu, büyük mutluluk yaşadı. Pastayı üflediği anları yayınlayan usta oyuncu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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